90er-Revival: Männer, tragt mehr Kleider!

Zeitsprung: Sänger Post Malone nahm den Lockdown im April 2020 zum Anlass, ein Nirvana Tribute in den eigenen vier Wänden zu spielen und zu streamen. Catherine Hahn stattete ihn dafür mit einem geblümten Kleid aus. "Posty sah darin so cool aus und fühlte sich wohl. Das inspirierte mich, mehr zu entwerfen und vor allem Kleider zu machen. Es ist so schön, Herrenmode abseits der traditionellen Kombinationen aus Anzügen, Hosen, Hemden oder Shorts zu machen", erzählt Hahn der Vogue. Also setzte sie sich zum Ziel, ein Unisex-Kleid zu machen, dass man "in die Arbeit, in die Schule oder zum Skateboarden" tagen kann.