Bordeaux: 2.040 Sonnenstunden pro Jahr

Die Weinbauregion Bordeaux, am Südrand der gemäßigten Klimazone und nahe beim Atlantik gelegen, profitiert vom subtropisch-maritimen Einfluss. Ein Hit: Mit 2.040 Sonnenstunden pro Jahr ist Bordeaux Spitzenreiter unter den französischen Regionen – abgesehen vom Mittelmeerraum und einzelner Gebiete an der Atlantikküste. Pinienwald schützt vor den Seewinden. Das ist gut für den Wein (etwa vom Chateau Palmer, gelegen an der berühmten Weinstraße von Bordeaux bis Margaux) – und natürlich für die frühe Blüte. „Es kann zwar im Winter auch sehr kalt werden, aber meist sind die Temperaturen weit vom Nullpunkt entfernt“, so der Experte von der Hohen Warte. Die Hafenstadt selbst liegt 45 Kilometer vom Meer entfernt, verbunden durch die Garonne. Wer die Stadt Bordeaux besucht, promeniert, picknickt und flirtet am Flussufer der Garonne oder im Le Jardin Public, ein grünes Paradies mit Wiesen, alten Bäumen und Frühlingsblumen.