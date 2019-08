Glück am Berg - zu Almklassik mit den Weidetieren schunkeln: Die besten Tipps rund ums Wochenende

landLeben

Feld∙Versuche Tisch decken, gemmas an! Denn wenn Haubenköchin Theresia Palmetzhofer im größten Birnengarten Europas Wurzelbrot, reisgefüllte Birnenblätter und Räucherforellen auf Birnenästen aufkocht, heißt’s mitanpacken. Die Destillerie Farthofer serviert das Flüssige dazu.

Mostelleria Öhling & Birnengarten/NÖ, 13. September, 15 Uhr, Info 0 74 82/204 44, Tickets unter www.mostviertel.at

www.facebook.com/destillerie.farthofer

Instagram @destilleriefarthofer

www.facebook.com/GasthauszurPalme

Instagram @gasthauszurpalme

Lauter∙Kräuter Was wächst denn da in nächster Umgebung? Die Kräuterpädagogin kennt die Geheimnisse rund um heilende wie schmackhafte Wildkräuter. Der Streifzug führt an Lieblingsplätze zu üppig durchwachsenen Wiesen und an Wegesränder. Und damit sich auch das Lukullische genussreich entfaltet, werden Kräutersuppe und wilde Aufstriche serviert.

Gasthof Pesbichl, Goldegg/Sbg., 5./12./19. & 26. September, 10-13 Uhr, Anm. 0 64 16/73 14, www.pesbichl.at

www.sonnenterrasse.at

www.facebook.com/Pesbichl

www.facebook.com/sonnenterrasse

Instagram @salzburger_sonnenterrasse

www.facebook.com/goldeggamsee