Mission nach Maß: Reisen für Individualisten

Die Beatles-Story zum Miterleben

Vom „Beatles-Walk“ über eine „Magical Mystery Tour“ bis zur „Mad Day Out Beatles Taxi Tour“ gibt es in Liverpool eine Vielzahl von Unternehmungen, die sich auf die legendären Spuren von John, Paul, George und Ringo begeben. Da ist eine minutiöse Planung angesagt. Oder ein langer Aufenthalt. Vielleicht gegen Spätsommer. Am 13. September gibt es jedenfalls ein Wiedersehen mit einem echten Original aus dem Cavern Club, den 1961 gegründeten The Merseybeats. Ein Wermutstropfen: Die Chance, den John Lennon Airport zu betreten, sind gering. Die besten und günstigsten Flugverbindungen von Wien gehen nämlich nach Manchester. Die anschließende Busfahrt nach Liverpool kommt auf nicht einmal drei Euro. Eine Möglichkeit:: 4-tägige individuelle "Ticket to Ride"-Tour in die Musikstadt Liverpool ab 399 Euro (ohne Flug) bei www.reisekultouren.de/BEL