Miss Platnums Auferstehung als R'n'B-Ikone

In einem Interview sagtest du, dass du nichts dagegen hättest, wenn Frauen die Weltherrschaft an sich nehmen würden. Dann gibt es aber den Song „Come marry me“ von dir und Peter Fox, in dem er sagt: „Ich brauch 'ne Frau, die gut kochen und nähen kann.“ Wie passt das zusammen?

Das ist doch super, wenn eine Frau nähen und kochen kann. Ich finde das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde es auch gut, wenn Männer mehr Power haben und ein Auto in die Luft heben können. Und Frauen ihre Qualitäten haben. Ich finde, Gleichberechtigung heißt nicht, dass Frauen und Männer die gleichen Sachen machen sollen. Es ist immer noch so, dass Frauen Frauen sind und Männer Männer. Das soll meiner Meinung nach auch bitte so bleiben. Wenn jemand ein Gentleman ist und mir die Tür aufhält oder die Rechnung bezahlt – darüber freue ich mich als Frau. Es ist nicht, dass ich dann denke: „Oh nein, jetzt muss ich aber ganz emanzipiert sein, das mach ich selber.“ Ich finde man kann’s auch echt übertreiben. Die Gleichberechtigung besteht eben darin, dass Mann und Frau sich ergänzen. Und dass man diese Ergänzung respektiert. Ich finde diese Diskussion, bei der man sich über alles aufregt, nur weil man sagt eine Frau kann bestimmte Dinge vielleicht besser, übertrieben.

Du bist in einem deutschsprachigen Gebiet in Rumänien aufgewachsen, das vor dem Ersten Weltkrieg zur Monarchie Österreich-Ungarn gehört hat. Wie hast du diese Vielfalt an Kulturen in deiner Kindheit erlebt?

Also das war eigentlich ein friedliches Nebeneinanderherleben. Ich bin ja auch zur deutsch-rumänischen Schule gegangen, das war die Lenau-Schule in Timișoara. Da habe ich auch Deutsch gelernt. Es gab viele Ungarn in dem Gebiet, es ist auch nicht weit von Serbien entfernt. Ich glaub nur 150 km weiter weg. Serben gab es auch viele, es war aber irgendwie ganz normal. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie als Kind irgendwelche ungarischen Wörter aufgeschnappt hat, ich kenn auch so Begriffe wie Palatschinken oder Mehlspeisen. Die Deutschen, die in Rumänien waren, haben ein wenig so gesprochen wie die Leute hier in Österreich. Das war aber eigentlich alles ganz normal und friedlich. Ich leb jetzt in Berlin und da ist es auch so, dass viele Kulturen zusammenkommen.

„Vor allem die ostdeutsche!“, wirft der aus Rostock stammende Rapper Marteria ein, der just in dem Moment den Raum betritt.

Ja, sehr prägnant. Ich finde das etwas sehr Positives, das ist immer eine Bereicherung. Alle beschweren sich in Berlin immer, dass so viele Leute von außen kommen und sich deswegen alles verändert – ich finde das positiv und begrüßenswert. Nur so kann sich etwas entwickeln und eine Stadt sich verändern. Natürlich ist es auch schön, wenn die Eigenheiten bleiben, aber das tun sie auch. Die Berliner sind noch immer die Berliner, ein bisschen grummlig und leicht unfreundlich, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Das wird ja auch bleiben, das geht dadurch nicht wirklich verloren.