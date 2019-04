Michaela Dorfmeister: "Zu zweit ist es halt doch schöner"

Sie wollen in Zukunft anderen Menschen in Seminaren zeigen, wie man in Krisen-Situationen nicht zum Opfer wird. Wie stellt man das an?

Da sind wir wieder bei der „Warum-ich“-Frage. Wenn man sich diese Frage stellt, ist das der Moment, indem man sich in die Opferrolle begibt. Das war auch bei mir am Anfang in der Situation extrem. Im Endeffekt hätten wir keine Sorgen mehr gehabt. Er (Anm.: Expartner Andreas P.) hatte einen fixen Job, ich habe daheim alles geschmissen, und wir hätten bis ans Ende ein schönes Leben haben können. Da sieht man sich dann als Opfer. Aber ich habe erkannt, dass mich das nicht weiterbringt.

Was macht man stattdessen?

Ein Plan ist immer gut und für jeden machbar. Man braucht sich eigentlich nur einmal zuhause ein Plakat aufzuhängen und seine Gedanken draufschreiben. Was will ich noch erreichen im Leben, privat und beruflich? Und wie kann ich dorthin kommen? Wichtig ist nur, dass man sich den Plan irgendwo hinhängt, wo man ihn immer sehen kann. Sonst kommt der Alltag und der Plan gerät in Vergessenheit.

Wäre Dancing Stars ein Plan für Sie? Ihre Ex-Kollegin Lizz Görgl ist auf dem besten Weg „Dancing Star“ zu werden.

Ich bin auch drei, vier Mal gefragt worden, aber ich habe immer abgesagt. Es ist einfach nicht meins. Deshalb bin ich auch nicht der Freak, der da unbedingt zuschauen muss.



Und fahren Sie noch Ski?

Mit der Kleinen hat es eigentlich wieder ein bisserl angefangen und mit ihm (Anm.: Thomas).

Kann er’s denn so gut, dass er mit einer Doppel-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin mithalten kann?

Er kann’s! Aber wenn er es nicht könnte, wäre es auch kein Problem. Dann würde ich es ihm eben beibringen. Ich habe für Männer keine Checkliste.