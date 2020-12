"Mein Weihnachten": "freizeit"-Leserpost zu den Feiertagen

Dieses zauberhafte Bild (oben) hat uns Manuela Eitler-Sedlak aus Purbach geschickt. Und folgende Geschichte verfasste sie dazu: „Diese Tage zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr sind für mich sowas wie ein Zeit-Niemandsland (...) das alte Jahr ist vorbei und wir haben vor Weihnachten alles getan, was zu tun war. Alles erledigt, was zu erledigen war. Und das, was kommt, kann noch warten. Deshalb kommt mir diese Zeit vor wie das Land zwischen zwei Ländern, das weder zum einen noch zum anderen Land gehört, eben das Niemandsland. Es ist einfach schön, so viel Zeit zu haben.