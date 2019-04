Sie hatte „große Pläne und kleine Ängste“, als Meike Winnemuth, Autorin und Journalistin, wieder einmal Neuland betrat. Diesmal: ein Jahr im Garten leben, Gemüse anbauen, Bäume pflanzen, Wurzeln schlagen. Ein Selbstversuch.

Zu Beginn des Abenteuers hatte sie kaum Ahnung, aber viel Hoffnung. Was sie in ihrem 48 m² kleinen Gartenhaus mit 800 m² Grünfläche an der Ostsee erlebte und fühlte, beschreibt sie in ihrem „Logbuch eines Gartenjahrs“: "Bin im Garten. Ein Jahr wachsen und wachsen lassen." (Penguin-Verlag). Ein „Versuch, das Unbeschreibliche zu beschreiben: die Freude, das Staunen, die tiefe Verbundenheit mit einem kleinen Fleckchen Erde, das bis zum Himmel reicht.“ Winnemuths Conclusio: „Der Garten zieht alle Stecker raus und verstöpselt einen neu.“ Dabei lernte sie nicht nur mit Gartenwerkzeugen umzugehen, sondern auch, sich selbst zu versorgen: „Ich nähre mich aus eigener Kraft. Aber wichtiger noch: Ich sorge für meine Kraft.“ Selbstversorgung versteht sie nun als Selbstfürsorge. Die Autorin im KURIER-Gespräch.

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch: "Ein Jahr Gärtnern hat nicht nur den Garten, sondern auch die Gärtnerin verändert". Wie hat sich dieses Jahr auf Ihre Persönlichkeit bzw. auf die "Seele" ausgewirkt?

Ich glaube, jede intensive Beschäftigung mit einem neuen Feld verändert einen ganz automatisch. Im Fall des Gartens bin ich, wie meine beste Freundin behauptet, gnädiger geworden. Ich denke, sie meint: nachsichtiger, geduldiger. Mit mir und mit der Welt im Allgemeinen. Ich bin zur Ruhe gekommen. Das erste, das der Garten einen lehrt, ist Geduld. Die Dinge brauchen ihre Zeit zum Wachsen, und das ist eine verdammt gute Lektion für Leute, die immer sofort ein Ergebnis sehen wollen.