Prachtvolles Grün: Das sind die schönsten Gärten des Jahres

„Die Arbeit im Garten, das wissen Sie alle, ist ja nicht nur eine händische, ich behaupte, der Garten ist vor allem eine Sache des Kopfes, in der Idee, in der Planung, in der Vorbereitung, beim Tun und schließlich beim Erleben des Ergebnisses“, schreibt die Autorin Claudia Gölz zum Vorwort ihres Buches „ Gärten des Jahres 2019 – die 50 schönsten Privatgärten“, und damit hat sie wohl recht, wie ihr Buch zeigt.

Geplant vom Landschaftsarchitekten

Der erste Preis dieser Sammlung an außergewöhnlichen Gärten ging an einen 1375 Quadratmeter großen Garten in Nordrhein-Westfalen, der vom Büro des Landschaftsarchitekten Volker Püschel geplant wurde. Der Name: Charme der Vergänglichkeit (siehe rechts).

Vergängliches Glück

Dieses Gefühl spürt auch Claudia Gölz auf Schritt und Tritt, wenn sie schreibt, dass der Garten ein „sehr vergängliches Glück ist. Die Schnecke, die Blattlaus, die Wühlmaus, der Hagel, die Hitze, der Starkregen, ich sage nur Buchsbaumzünsler ... all dies sind Erfahrungen, denen wir im Garten begegnen, auf die wir bedingt und unbedingt Einfluss haben und auf die wir reagieren können. Wo sonst haben wir im Alltag noch Berührung mit lebendiger Natur?“