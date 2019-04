Mary Quant & der Minirock: Sie machte den "Swinging Sixties" Beine

Hosen, Strümpfe, Röcke oder Regenmäntel. Ging es um die Kleidung, mit denen wir uns täglich umgeben, war nichts aber auch gar nichts vor ihr sicher. Mary Quant transformierte Alltagsgegenstände zu purem Pop und zum Musthave der Beat-Generation. Ob Minirock, Hotpants oder Minikleider mit Bubikragen, die Lehrertochter stylte in ihrer Boutique „Bazaar“ in der King’s Road die „Swinging Sixties": Zu ihrem 85. Geburtstag würdigt das Victoria and Albert Museum in London das Vermächtnis der britischen Modeschöpferin.