Malediven: Tauchen kann jeder

Wo man auf den Malediven abtaucht, ist egal. Schön ist es überall. Von den fast 1200 Inseln sind nur 220 von Einheimischen bewohnt, an die neunzig sind „Touristeninseln“ mit Hotels, die allen erdenklichen Luxus vom eigenen Pool über Spas mit allen Annehmlichkeiten bis zum eigenen Butler bieten – und in denen es beim Preis kein Limit nach oben gibt. Touristeninseln waren für die Einheimischen tabu, es sei denn sie arbeiteten in den Resorts. Seit zwei Jahren ist diese strenge Trennung aufgeweicht. Auf den Einheimischen-Inseln steigt die Zahl sogenannter „Guesthouses“. Kleine, aber durchaus feine Hotels mit wesentlich weniger Wohneinheiten, kleineren Spas und ohne Butlerservice, in denen man schon um 100 US-Dollar pro Nacht absteigen kann. Die Guesthouses bieten zudem die Möglichkeit, mit Einheimischen in Kontakt zu treten, die nicht Kellner oder Zimmermädchen sind. Sogar für das „Alkoholproblem“ in dem islamischen Staat wurde eine Lösung gefunden. Prinzipiell wird in Bars kein Alkohol ausgeschenkt. Das gilt nicht für die Touristeninseln, und in den Guesthouses wurde der erste Stock zur „Touristenzone“ erklärt, in der Einheimische keinen Zutritt haben und wo getrunken werden darf.

Und ja, es gibt Troubles im Paradies. Anfang Februar verhängte der Regierungschef den Ausnahmezustand. Tatsächlich wird kaum ein Tourist auch nur das Geringste von politischen Unruhen mitbekommen. Die Reisenden landen zwar in Male, doch liegt der Flughafen auf einer eigenen Insel abseits der Hauptstadt. Von dort reisen die Besucher mit dem Wassertaxi oder -flugzeug zu ihrem Resort weiter.

Taucherbrille auf, Flossen an, Luft anhalten und durch.