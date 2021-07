Magische Momente

Zwei Welten prallen aufeinander in der nordafrikanischen Stadt Melilla, die zum Territorium Spaniens gehört. Drinnen entspanntes Golfspiel, draußen am Zaun verzweifelte Flüchtlinge, die nichts als das nackte Leben nach Europa retten wollen. Doch die Grenzpolizisten, die sich in den Sträuchern des Golfplatzes versteckt haben, werden das verhindern. So nah am Ziel.