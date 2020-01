Luxus im Schnee: Ein Edelberg namens Arlberg

Von hier aus könnte man eigentlich mit den Skiern sofort zu seinem Ex-Kollegen Mario Matt in St. Anton aufbrechen. Seit in der Saison 2016/17 die Flexenbahn eröffnet wurde, ist der Ort nämlich mit dem restlichen Arlberg und damit auch mit St. Anton verbunden. Der Olympiasieger und Doppelweltmeister betreibt dort seit 2009, also schon seit seiner aktiven Zeit, das „Krazy Kanguruh“, das ihm auch gehört. „Das Lokal gibt es seit 1965 und es war die erste Après-Ski-Bar am Arlberg“, erzählt uns Matt bei unserem Einkehrschwung in seinem Lokal. „Kehre 27“ steht auf einem Schild, das man auf einer der Ski-Abfahrten auf St. Antoner Seite passiert. Damit ist der Standort des verrückten „Kanguruhs“ gemeint. Gemeinsam mit Freundin Andrea steht Matt, so er sich nicht gerade um seine Pferdezucht kümmert, in seinem Lokal und zapft Bier. Sein Blick schweift immer wieder hinaus in den Schnee, der ihm so viele Siege, aber auch schwere Stunden beschert hat. "Wenn es wieder Pulver gibt", sagt er, "nehm' ich mir am Vormittag frei."