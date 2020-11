Lust auf Freizeit: Open House - Die Welt in 48 Stunden durchreisen - die Top-Tipps rund ums Wochenende!

kulTour

Vienna·Art·Week·2020 Die Szene lässt sich nicht so leicht unterkriegen. „Gemeinsam Flagge für die Kunst und Kultur zeigen“, ist das Motto der diesjährigen Kunstwoche, die heuer ins Digitale verlagert wird. Talks mit Künstlern und Kuratoren werden als Zoom-Talks übertragen, Ausstellungen im „House of Rituals“ durch Online-Schaltungen erlebbar gemacht. Einen Überblick bietet der Link: www.viennaartweek.at

Viel Lärm um nichts Auf der Burgtheater-Homepage oder der -App finden sich Trailer zu den jeweiligen Stücken. Auf YouTube auch dieser Bestseller: Shakespeares „Viel Lärm um Nichts“ in einer überaus lässigen und flotten Inszenierung von Jan Bosse; mit Nicolas Ofczarek, Joachim Meyerhoff, Martin Reinke, Dorothee Hartinger u. a.

www.burgtheater.at

Miles Davis Immerhin knapp 70 Minuten eines Live-Auftritts von Miles Davis in der Wiener Stadthalle 1973 haben den Weg auf YouTube gefunden. Auch damals hunzte die Technik, dafür wirken Miles, Pete Cosey und Reggie Lucas so cool, dass sie so noch heute auf jeder Bühne der Welt reüssieren könnten. Zehn Jahre später produzierte Lucas Madonnas Debüt.

www.milesdavis.com

Cat Stevens – „Tea for the Tillerman“ Auf nicht absehbare Zeit sind keine Live-Konzerte in Sicht. Schade, aber mit etwas Fantasie erfreut man im Internet an Pop-Perlen aus den letzten Jahrzehnten. „Cat Stevens Live Concert Tea for the Tillerman“ auf YouTube eingeben und schon sieht man eine frühe Präsentation von „Moon Shadow“, „Wild World“ und anderen Songs des vor 50 Jahren erschienenen Albums.

www.youtube.com

Anna Bolena Vielleicht kommen Sie ja hier auf den Geschmack: Anna Netrebko, Elina Garança sowie Elisabeth Kulman brillierten 2011 an der Wiener Staatsoper als Protagonisten der Donizetti-Oper „Anna Bolena“. Dieses selten gespielte Belcanto-Juwel glänzt auch auf der Internet-Plattform YouTube. Falls Sie einen Smart-TV mit passablen Lautsprechern haben, natürlich auch dort.

www.youtube.com