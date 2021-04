Carin Filipčić über „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Gabriel García Márquez

Die Frage nach einem Lebensbuch ist schwierig zu beantworten. Ich streife also durch mein entschlacktes Bücherregal, wo nur mehr favorisierte Bücher wohnen und bleibe tatsächlich an einem immer wieder hängen. „Hundert Jahre Einsamkeit“. Gabriel García Márquez. Der große Kolumbianer. Ich habe es 2 x gelesen. Und spüre die Atmosphäre dieser wuchtigen Erzählung heute noch. Mehrere Generationen an Figuren über solch lange Zeitspanne kennenzulernen, sie vom Aufschwung bis Zerfall ihres Dorfes Macondo zu begleiten und das alles im Kontext des Magischen Realismus, der mich generell beeindruckt, gepaart mit der gewaltigen Sprache des Autors - ja, definitiv eines meiner absoluten Lebensbücher.

