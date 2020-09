Zum Schulstart: Die erste Schultasche vergisst man nicht

Auch mit dem Kleid, in das man sie an diesem Tag steckte, hatte die burschikose Angelika keine rechte Freude. „Ich spielte zu der Zeit lieber mit Buben, und das in zerrissenen Hosen. Aber ich war stolz, dass meine drei besten Freunde und ich nun nicht mehr im Kindergarten waren, denn das war ja was für Babys. In der Klasse setzte ich mich gleich zwischen zwei Buben, was die Lehrerin kurz irritierte.“

Mädchenschule

Buben spielten in der Volksschulzeit von Silvia Schneider, Moderatorin, Designerin und „Dancing Star“, eine untergeordnete Rolle. Mit sechseinhalb Jahren kam sie auf die Kreuzschwesternschule in Linz – eine reine Mädchenschule und „sehr katholisch“. Dementsprechend beliebt war in der Klasse das Barbie-Motiv auf diversen Schulutensilien. „Seltsamerweise habe ich mich aber für eine schlichte Schultasche entschieden“, wundert sich die 38-Jährige heute. „Sie war hellrosa mit weißen Streifen und hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe sie auch selbst ausgesucht.“