„Wings of Life World Run“: Laufen für den guten Zweck

Anders sind die aktuellen Zahlen nicht zu deuten: Mehr als 100.000 Menschen haben sich für den „Wings of Life World Run“ am Sonntag angemeldet. Jeder Stadt-Marathon verblasst daneben. (Wussten Sie übrigens, dass beim ersten Marathon in New York 1970 gerade einmal 235 Menschen mitlaufen wollten?)

Die Teilnehmer, die am Sonntag in 120 Ländern an den Start gehen, machen den Run auch zu einem globalen Ereignis. Gestartet wird weltweit zur selben Zeit, in Österreich und Umgebung ist das um 13 Uhr. Gelaufen wird so lange, bis das so genannte „Catcher Car“ die Teilnehmer einholt und damit aus dem Rennen nimmt. Es fährt 30 Minuten nach ihrem Start los.

Wichtig ist den Organisatoren der Hinweis, dass alle für den guten Zweck laufen: „Startgelder und Spenden gehen zu 100 Prozent in die Rückenmarksforschung.“