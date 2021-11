Wer zu sehr auf sein Äußeres fixiert ist, hat eher Angst vor Dates

Junge Erwachsene, die sich sehr auf ihr Äußeres fokussieren, leiden beim Dating eher unter so genannter "Social Physique Anxiety" - also Ängsten, die mit dem eigenen Aussehen in sozialen Situationen einhergehen. Es ist die bis dato größte Studie, die zu Körperbild und dem Phänomen der "Dating Anxiety" durchgeführt wurde.

Darunter versteht man die Unruhe beim oder vor dem Treffen potenzieller romantischer Partner. Frauen und Männer seien gleichermaßen betroffen, schreiben die Forscher der Anglia Ruskin University (London) im Fachjournal Body Image.