Weinstein & Co.: Die Psychologie des tiefen Falls

Auch für verurteilte Sexualstraftäter muss das Leben – in Haft – irgendwie weitergehen. Wie kann in so einer Situation ein Psychotherapeut helfen?

Die Arbeit mit gescheiterten Personen sollte die Schuldeinsicht, die Bereitschaft zur Wiedergutmachung fördern. Dann geht es um die Erarbeitung neuer Perspektiven. Wie rasch das geht, ob es möglich ist und welche Wege jemand einschlägt, kann man nicht voraussagen. Manche fallen in schwere Depressionen, die bis zum Selbstmord gehen, andere errichten ein „Herrschaftssystem“ über die Mitgefangenen, wieder andere machen Ausbildungen oder schreiben Bücher.