Was im Körper passiert, wenn wir einander einfach nur berühren

Seitdem ist der Stoff als „Liebeshormon“ bekannt. Es fördert die Bindung zum Partner – und es wird durch Berührungen freigesetzt. Zaks Lebensrezept lautet daher so: „Acht Umarmungen am Tag und das Wort mit L.“ Aus seiner Sicht sei es wichtig, auf diese Weise Liebe zu verschenken: „Sagen Sie anderen, dass Sie sie lieben. Das ist der erste Schritt zu einer liebevolleren Welt.“ Man kann also auch mit Worten kuscheln.

Ein inspirierender Gedanke für spezielle Zeiten, was mich gedanklich zu einem Buch führt, das mir vor vielen Jahren zugeschickt wurde: das Kuschelsutra. Dessen Autor, Rob Grader, ist überzeugt: „Kuscheln ist besser als Sex.“ Er versteht sein Buch als „hemmungslose Hommage an die Innigkeit.“ Ich behaupte natürlich, dass es beides braucht – Zärtlichkeit UND Sex, einmal so, dann wieder so. Erotik liebt die Abwechslung und sollte ein wenig unberechenbar bleiben – nix gegen eine rustikale Nummer ohne viel Firlefanz.

Zeitlos schön

Doch, wie bereits gesagt: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und Fantasie. Kuscheln ist eine von vielen wunderbaren Möglichkeiten, die Isolation daheim gemeinsam zu überstehen. Weil wir auf diese Weise zeigen können: Ich bin da. Ich hab’ dich lieb. Ich mag dich spüren. Also haben wir doch bitte Sex UND kuscheln mit unseren Partnern, so oft es nur geht (Attenzione: Dazwischen gehen wir bitte auch wieder auf Distanz, die braucht’s jetzt mindestens ebenso dringend). Das Wunderbare daran: Kuscheln will nix, fordert nix. Es ist einfach nur. Zeitlos schön, kann es uns in eine Art Flow-Zustand versetzen, in dem die Stunden und Minuten wie aufgehoben scheinen. Die perfekte Art, sich zu entspannen.