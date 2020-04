Warum träumen wir mehr seit Corona?

Das zeigen etwa Online-Suchanfragen: Die Google-Abfrage „Warum habe ich in letzter Zeit seltsame Träume?“ hat sich in den USA in den vergangenen Wochen vervierfacht, wie die New York Times kürzlich schrieb.

Dass die Pandemie einen Einfluss darauf hat, was und mit welcher Intensität wir träumen, ist auch für den Wiener Neurologen und Schlafmediziner Michael Saletu vorstellbar. „Hinsichtlich der Covid-19-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens gibt es viele Emotionen zu verarbeiten. Möglicherweise tun das Menschen derzeit verstärkt im Traumschlaf.“

Letzterer dient vor allem in der zweiten Nachthälfte, wenn der sogenannte REM-Schlaf (Abkürzung für „Rapid Eye Movement“, Anm.) mit den raschen Augenbewegungen einsetzt, der Emotionsverarbeitung. „In dieser Schlafphase verarbeiten wir auf kreative Art und Weise unsere tagsüber erworbenen Emotionen ohne dabei die volle Kontrolle des Bewusstseins zu haben“, erklärt Saletu dazu.

Kein Wecker

Eine ausgedehnte REM-Phase könnte ein Erklärungsansatz für das gegenwärtig auftretende Phänomen lebhafter Träume sein, wie Deidre Barrett, Psychologin an der Harvard Medical School argumentiert. Kontaktverbote und Ausgangssperren hätten laut Barrett zur Folge, dass ein großer Teil der Bevölkerung mehr schläft als sonst. Während viele Menschen unter gewöhnlichen Bedingungen unter leichtem Schlafmangel leiden, könnten sie jetzt Schlaf nachholen und mehr auf ihren natürlichen Schlafrhythmus achten.