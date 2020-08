Warum Harry und Meghan auf Selbshilfe-Guru Brené Brown vertrauen

Erst die Trennung vom Vater ihres Sohnes, dann die optische Komplettveränderung durch einen Gewichtsverlust von 45 Kilo – Popstar Adele hat aufreibende Monate hinter sich. Wie schafft man es, sein Leben in kurzer Zeit auf den Kopf zu stellen? Mit dem Bestseller „Ungezähmt“ von der ehemaligen Lehrerin Glennon Doyle, wie die Britin nun auf Instagram enthüllte: „Dieses Buch wird deine Seele zum Schreien bringen.“ Die 44-jährige Autorin schildert darin, wie sie sich endlich von den Erwartungen anderer löste (sie trennte sich vom Vater ihrer Kinder und heiratete eine Frau), und zählt Oprah Winfrey zu ihren größten Fans. Die Talk-Queen ist generell eine große Verfechterin von Life-Coaches und lädt sie immer wieder in ihre Show ein. Sie selbst vertraut seit Jahrzehnten auf den Rat von Martha Beck, die mit ihrem „Wayfinders“-Programm verirrten (Promi-)Seelen den rechten Weg weist. Auch andere Superstars holen sich regelmäßig mentale Unterstützung: Ex-Präsident Bill Clinton, Oscargewinner Leo DiCaprio und Profisportler wie Andre Agassi bauen in Sachen Erfolg auf den Life-/Fitness-Coach und NLP-Trainer Tony Robbins, der durch seine wissenschaftlich nicht fundierten Techniken allerdings immer wieder in der Kritik steht.