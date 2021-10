Warum Geräuschvideos so gute Einschlafhilfen sind

Die besten Produzenten dieser Videos sind längst zu bekannten Youtube-Stars avanciert – mit Millionen von Followern und beträchtlichen Einnahmen, die sie durch Werbeeinschaltungen vor ihren Einschlafvideos lukrieren. So wie die Koreanerin „ASMR Latte“ mit 1,6 Millionen Abonnenten. Sie ist bekannt für ihre Rollenspiele in der ASMR Welt und verpasst den Zuhörern beispielsweise eine imaginäre Gesichtsreinigung. Latte flüstert, schenkt Tee ein und spachtelt Creme. Inzwischen gibt es schon Nischen, die etwa „anna.antonje“ auf Tiktok bedient. Sie isst genüsslich Gurken oder Erdnusslocken und filmt sich dabei. Die Schmatzgeräusche sind jedoch nicht für jeden einschläfernd und auch die meisten anderen ASMR Videos muten für Neulinge zunächst eher befremdlich als beruhigend an. „Wer hat die Videos auch nur als Belustigung geschaut und ist jetzt süchtig danach?“, fragt etwa ein User auf Youtube.