Von Meerjungfrau bis Schlangenmelker: Die 10 kuriosesten Jobs

10. „Meme Lord/Lady“

Das Wiener Unternehmen Bitpanda, das sich auf den Handel mit Kryptowährungen spezialisiert hat, folgt einem Trend aus den USA und schaltete eine Anzeige für einen "Meme Lord bzw. eine Meme Lady". Gesucht wurde jemand, der "Internet-Kultur atmet". Weiters heißt es im Inserat: "You know the ins and outs of what Instagram content that not only educates but also entertains people."

Ein Meme ist meistens ein Bild mit einer kurzen prägnanten Aussage, das in einen neuen Kontext gesetzt wird. Was tut ein "Memo Lord"/ eine "Meme Lady" aber nun konkret? Er oder sie ist dafür zuständig, die neuesten Trends in Sozialen Medien am Radar zu haben und größere Kampagnen für Twitter, Instagram und Co. zu entwickeln.