Warum ein Leben ohne Erdöl unmöglich ist

Mit der alten und wertvollen Ressource wird allerdings äußerst verschwenderisch umgegangen. Wenn sie in Automotoren und Fabriken verbrannt wird, entstehen schädliche Treibhausgase, sie ist Hauptbestandteil von Plastik und auch in unzähligen Dingen enthalten, in denen man sie nicht vermuten würde – wie in Aspirin. „Das Schmerzmittel Ibuprofen besteht zu hundert Prozent aus Erdöl-Derivat“, erklärt Nagl im KURIER-Gespräch. Auch viele Antibiotika kommen nicht ohne den Rohstoff aus. „Er ist ein guter Träger für Wirkstoffe.“

In Kosmetika sind kleine Bestandteile der Ressource ebenfalls häufig enthalten, unter anderem, weil sie Duftstoffe gut einschließen.

„Nebenprodukte der Erdölindustrie sind nicht nur spottbillig, sondern weisen auch Unmengen an hervorragenden Eigenschaften wie Robustheit, Leichtigkeit oder medizinische Einsatzmöglichkeit auf. Für all diese Verwendungen Produkte zu finden, die weniger bedenklich sind, geht nicht von heute auf morgen“, fasst der im Hauptberuf als Kabarettist mit dem Künstlernamen Nikorrekt tätige Wiener zusammen. Seinem Buch merkt man den schier unstemmbaren Kraftakt an, das Thema Erdöl von allen Seiten zu beleuchten. Immer wieder verliert sich die „Dino-Diät“ in Schilderungen von Alltagsproblemen mit dem versuchten Verzicht – von der Zahnbürste bis zum Einmachglas.