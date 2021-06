Von Konsumentenschützern getestet: Die besten Fahrradhelme

Nach dem Frühstück knapp drei Stunden radeln, dann Fragebogen ausfüllen, kurze Mittagspause, am Nachmittag noch einmal so lange auf dem Fahrrad, dann vor dem Abendessen noch einmal das Protokoll ausfüllen. Alltag der sechs Tester vom Verein für Konsumenteninformation (VKI). Zehn Tage lang.

Seit dreißig Jahren teilt sich der österreichische VKI mit der deutschen Stiftung Warentest die Arbeit und auch die Kosten beim Testen von Fahrrädern und Fahrradzubehör. Und zwar genau so: Während die Kollegen in Berlin in ihren Labors die harten Fakten eruieren, prüft das Team rund um VKI-Testleiter Franz Wallner die jeweilige Leistung in der Praxis.