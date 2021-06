So haben die Konsumentenschützer Fahrradhelme getestet

Und wie oft warst du schon bei den Testfahrten dabei? Gerhard Schüler rechnet kurz, dann sagt der in der Zwischenzeit pensionierte Eisenbahner aus dem Bezirk Wiener Neustadt: „Frag’ mich lieber, wie oft ich nicht dabei war?“ Tatsächlich ist Schüler nur bei einem Fahrradtest des VKI ausgefallen. Bei allen anderen 29 Test-Rallyes war er dabei. Er war auf Mallorca ebenso im Einsatz wie auf den Kanarischen Inseln oder so wie heuer in der Südsteiermark.