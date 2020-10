Virale Vokabel: Suche nach dem "Wort des Jahres" hat begonnen

Globale Krisen prägen unseren Sprachgebrauch, weiß die Germanistin Barbara Soukup von der Uni Wien: „Wir brauchen sprachliche Mittel, um neue Lebensumstände auszudrücken.“ Am schnellsten ändert sich der Wortschatz (das Institut für deutsche Sprache listet auf seiner Website alle neuen Corona-Wörter), dann die „Pragmatik“, die kontextbezogenen Sprachhandlungen: „Noch nie habe ich so viele eMails geschrieben und erhalten, in denen in der Schlussformel gute Gesundheit gewünscht wird. Am Höhepunkt der ersten Welle gab’s das auch bei Telefonverabschiedungen – das scheint wieder nachgelassen zu haben, während wir uns in dieser neuen Normalität einrichten“, sagt die Linguistin.

Auch in der Sprachlandschaft im öffentlichen Raum seien die Veränderungen sichtbar – von Hinweisschildern zur Maskenpflicht bis zu Werbekampagnen: „In Wien hat die MA48 einige Mistkübel mit ,Alte Masken g’hörn ’kübelt’ beschriftet. Vor einem Jahr noch hätten wir uns das alles nicht vorstellen können.“