Umweltschutz: Saubere Aktion am Wienfluss

Flaschen, Sackerl, Verpackungspapierl: Nicht nur im Mittelmeer, auch am Wienfluss findet sich Müll, der dort nicht hingehört.

Um das Flussgebiet von Abfall zu befreien, veranstaltet der Ökostromanbieter MeinAlpenStrom eine Aufräumaktion am Wienfluss, der im Wienerwald entspringt und bei der Urania in den Donaukanal mündet. Am Freitag, 25. September, wird zwischen 16:00 und 18.00 Uhr zum 7. CleanUp in Hütteldorf am Wienfluss aufgerufen – wegen Corona unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Treffpunkt ist um 16:00 Uhr am Platz vor der U-Bahn-Station Hütteldorf, Ausgang Hadikgasse/Hackinger Steg.

Für die passende Ausrüstung, etwa Handschuhe, Müllsäcke, Greifzangen, Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel sowie die anschließende fachgerechte Entsorgung des Mülls sorgt der Veranstalter.