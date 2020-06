Trendforscher Horx: Manche Veränderungen werden nach Corona bleiben

Auch auf politischer Ebene sieht er Veränderungen: Das Vertrauen in die Politik sei in der Corona-Pandemie gewachsen. "Es ist ein Vertrauensgewinn in die Politik festzustellen, der auch glaube ich anhält", sagte Horx. Gleichzeitig sah er einen "Deutungsverlust von populistischen Strategien". Auf die Frage, wie eine Gesellschaft sich angesichts von Infektionsgefahren organisieren könne, "darauf hat der Populismus keine Antwort". Horx ist der Gründer des "Zukunftsinstituts" mit Standorten in Frankfurt am Main und in Wien.