Topmodel-Produkte für Mädchen mit Negativpreis ausgezeichnet

Dünne Körper, lange Haare und große Augen: Eine Model-Produktreihe für Mädchen hat in Deutschland einen Negativpreis wegen der Förderung von Rollenklischees erhalten.

Die Figuren propagierten auf plumpe Weise ein Schönheitsideal, das nahezu unerreichbar sei und Mädchen auf ein sexualisiertes Aussehen reduziere, heißt es in der Begründung der Jury für den "Goldenen Zaunpfahl 2020", der am Mittwoch in Bonn verliehen wurde.