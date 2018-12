Klimakonferenz: Österreich erhält Negativpreis "Fossil des Tages"

"Klima-Lücke"

Köstinger hat die schwierige Aufgabe, als Vorsitzland im EU-Rat die Verhandlungen in der UNO aufseiten der EU zu führen. Dazu kommt ein kurz vor der Klimakonferenz veröffentlichter UN-Bericht über die „Klima-Lücke“: Gemeint ist damit, dass die bisherigen Versprechen aller Staaten, wie sie Treibhausgase planen zu reduzieren, sicher nicht reichen werden, um das 2°C-Ziel, geschweige denn das 1,5°C-Ziel, einzuhalten. Derzeit, so der Bericht, bewegt sich das Weltklima auf eine Erwärmung von zumindest 3,3°C zu – was verheerend für den Planeten wäre.