Tipps für die Vogelbeobachtung: So hat Birdwatching Aussicht auf Erfolg

Donau, Mur und Drau locken vor allem Wasservögel an. „Ein lohnendes Gebiet für die Beobachtung von Greifvögeln liegt in Kärnten am Dobratsch“, sagt die Ornithologin. Aussicht auf ziehende Singvögel wiederum gibt es vielerorts an erhöhten Punkten mit guter Rundumsicht wie etwa am niederösterreichischen Alpenostrand an der Thermenlinie.

Geführte Touren

Vor allem für Birdwatching-Einsteiger bieten sich geführte Ausflüge an. Der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel lädt zu „Vögel im Nationalpark“ (10. 10. und 21. 10.; 13–16 Uhr) ein, zu „Kraniche & Gänse: Vorboten des Winters“ (29. 10. und 6. 11.; 14–17 Uhr) und zu „Der Gänsestrich“ (13., 20., 27. 11.; 14–17 Uhr). Preis: 16 € pro Erwachsenem. Anmeldung im Info-Zentrum, 7142 Illmitz, Hauswiese, +43 2175 / 3442. www.nationalparkneusiedlersee-seewinkel.at

Der Nationalpark Donau-Auen führt am 12. 12. von 9.30–12.30 Uhr zu „Gefiederte Wintergäste der Donau-Auen“. Die Tour kostet für Erwachsene 13,50 €. Infos gibt es im schlossORTH Nationalpark-Zentrum unter +43 2212 / 3555. www.donauauen.at

Die Vogelschutzorganisation Birdlife stellt das erste Oktober-Wochenende vom Burgenland bis nach Vorarlberg unter das Motto „EuroBirdwatch“. Näheres unter www.birdlife.at

Im Burgenland bietet die Vogelschutzorganisation „Vogelzug im Seewinkel“ (3. 10.; 9.35–13.35 Uhr) an. NÖ zeigt den „Vogelzug am Eichkogel“ 2. 10.; halbtägig ab 8.40 Uhr) und „Vogelzug am Ehrenecker Kogel bei Eschenau“ (3. 10.; 7.30–11.30 Uhr). OÖ: „Vogelzugbeobachtung auf der Hochebene in Schenkenfelden/Mühlviertel“ (2. und 3. 10.; ab 8 Uhr). Steiermark: „Tagvogelzug am Lustbühel in Graz“ (2. 10.; halbtägig ab 7.30 Uhr). Kärnten: „Exkursion im Seichtwasserbiotop Föderlach“ (2. 10.; 8–12 Uhr). Vorarlberg: „Vogelzug auf der Kanisfluh“ (2. 10.; 9–14 Uhr)