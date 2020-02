Studie: Schön ist es, auf der Welt zu sein

Kochen und Einkaufen

Damit die Momente des Wohlfühlens im Alltag so oft wie möglich erlebt werden, gehen wir unseren beliebtesten Alltagsbeschäftigungen nach: Kochen und Einkaufen. Wirklich? Zumindest im Vergleich zu Putzen und in der Schlange stehen. Männer gehen sogar lieber einkaufen als Frauen: Über dieses Hobby freut sich zwar der Auftraggeber, aber auch dieser merkt mit Augenzwinkern an: „Als Lebensmittelhändler wissen wir, dass in unseren Filialen rund zwei Drittel Frauen und rund ein Drittel Männer den Einkauf erledigen“, so Billa-Vorstand Elke Wilgmann.

Beamter, Matura, Babyboomer

„Mit dem Österreich-Report wollten wir erfahren, wie die Stimmung in unserem Land ist“, erklärt Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele. Das Ziel wurde erreicht, zusammenfassend lässt sich sagen: Niemand ist in Österreich zufriedener mit seinem Leben als ein Beamter mit Matura im Alter zwischen 50 und 65 Jahren, in aufrechter Beziehung und in Tirol lebend sowie mit zwei Kindern unter dem Dach.