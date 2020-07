Studie: Kinder lesen mindestens einmal pro Woche

Kinder sind Lesemuffel? Von wegen! Dass die Jüngsten gerne in Bücher schauen, geht aus dem „Kinder Medien Monitor 2020“ hervor, der diese Woche in Deutschland vorgestellt wurde.

Danach liest die Mehrheit der Kinder mindestens mehrmals pro Woche in der Freizeit. 77 Prozent der 4- bis 13-Jährigen nutzen demnach dazu Bücher, Zeitschriften, Comics, E-Books oder E-Magazines. 94 Prozent der Kinder schauen zudem mindestens mehrmals pro Woche Filme, Serien oder Fernsehsendungen und 90 Prozent nutzen Musik, Radiosendungen, Hörspiele oder Hörbücher.