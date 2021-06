„Sportvereine sind der Superkleber unserer Gesellschaft“

Die 15.000 Sportvereine, die in Österreich aktiv sind, schaffen jedes Jahr – bisher wenig gewürdigt – Euro-Milliardenwerte. Konkret waren es 2019, im Jahr vor der Pandemie, rund 7,66 Milliarden Euro an bewertbaren Effekten. Dies geht aus einer aktuellen Studie hervor, die von der Sportunion und vom Sportministerium am Dienstag in Wien präsentiert wurde.

Präsentiert wurde übrigens an der Unteren Alten Donau, beim ältesten Sportverein Österreichs, dem Ruderklub Lia (seit 1863).

„In den gemeinnützigen Sportvereinen arbeiten rund 580.000 Ehrenamtliche“, zitierte Sportunion-Präsident Peter McDonald aus der neuen Datenerhebung. „Sie leisten pro Jahr unfassbare 56,4 Millionen Stunden – unentgeltlich.“ Umgerechnet in reale Personalkosten ergibt das einen Wert knapp über einer Milliarde Euro (1,06).

Gäbe es die Freiwilligen nicht, müssten die Vereine von ihren Mitgliedern bis zu sieben Mal mehr an Beiträgen verlangen, hat Anna Kleissner, Geschäftsführerin von SportsEconAustria auch berechnet. Und: Jeder in einen Sportverein investierte Euro rentiert sich 14 Mal.