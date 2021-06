Sozial-Studie: „Der Sportverein hier ist mein Leben“

Eine alte Geschichte, die seit der Erfindung des Fußballsports im 19. Jahrhundert bis heute wirkt: Wer in einem Team Fuß fassen will, muss Mit- ebenso wie Gegenspieler akzeptieren, seinen Platz in der Mannschaft finden und den Fairplay-Gedanken nicht nur theoretisch erfassen.

Zum Thema Gesundheit sagt Nachwuchsleiter Gernot Ulbert nur so viel: „Wenn ein übergewichtiges Kind bei uns seinen Spaß am Sport entdeckt, siehst du spätestens nach neun Monaten einen Unterschied. Viele haben die Basis für ein gesundes Leben hier in jungen Jahren gelegt.“

Als Vater von zwei Söhnen im Alter von 19 und 20 Jahren, die auch im Verein kicken, führt der leidenschaftliche Funktionär noch einen weiteren Vorteil an – und zwar aus der Perspektive der Eltern: „Wenn ich weiß, dass sie sich drei, vier Mal pro Woche im Training und im Spiel ordentlich auspumpen, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass sie kaum mehr Energie und Zeit dafür aufbringen wollen, um etwas weniger Gutes anzustellen.“

Es ist kaum zu glauben, wie viele Mannschaften auf dem nicht gerade weitläufigen Sportplatz in der Hervicusgasse ihre Heimspiele austragen: Neben den beiden jeweils ersten und zweiten Mannschaften der Männer und Frauen sind noch zwölf Jugendteams, eine Hobby- und eine Seniorenelf aktiv.