Sommer-Schnitzerei: Den Feitel immer im Sack

Der Engländer appelliert an ein Kindheitsgefühl, den Feitel immer in der Tasche, das Abenteuer immer vor der Nase. Feitel ist der österreichische Dialektausdruck für das, was Deutsche Klapp- oder Fixiermesser und Schweizer Sackhegel nennen. Das älteste Modell wurde in Hallstatt gefunden, ein keltisches Klappmesser aus der Zeit 600 v. Chr., auch die Römer kämpften nachweislich mit Ähnlichem. Ab dem Spätmittelalter entstanden in Europa mehrere Formen, etwa das heute traditionelle spanische Navaja mit leicht gebogener Klinge. Aus dem entwickelte sich das französische Laguiole, das allerdings fast immer einen Holzgriff hat. Eine Spezialmarke davon, das Opinel (siehe großes Bild oben), wurde im Französischen zum Synonym für „ Klappmesser“. Außerhalb Europas wurde vor allem das japanische Higonokami berühmt, das stark unserem Rasiermesser ähnelt. Sie alle einte das Prinzip der einklappbaren Klinge, was den Transport sicherer machte und die Klinge länger scharf hielt.