Essen und Erotik: So kochen Sie Ihre Liebe ein

Aber klar ist: „Ohne das passende Gegenüber und das entsprechende Setting hat das auch keine Wirkung.“ Sein Tipp fürs Date außer Haus: „Da kann ich empfehlen, asiatisch essen zu gehen.“ Weil es leicht ist, anregende Gewürze enthält und nicht – wie etwa Cordon bleu – den Magen zu sehr beschäftigt. Und was hilft dabei, jemanden einzukochen? „Am besten nur kochen, was man kann und bloß keine Scham haben, dass das Essen zu einfach ist“, so Wrenkh. Mit Leidenschaft gekochte Pasta sei perfekt. Man muss nicht die große Küche anfachen, um das Herz, das man erobern will, zu entflammen. Es gehe vielmehr darum, entspannt zu sein.