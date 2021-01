Skaten, bis der Arzt kommt

Unlängst, beim Strandbad Alte Donau, überkamen den Herrn Doktor wieder Jugendgefühle, als ihn eine Stimme unwirsch aufforderte: „Owe vom Board!“

Als Hutter tatsächlich noch Teenager war, gab’s in Wien nicht nur keine Infrastruktur, sondern auch so gut wie keine Boards. Hutter wurde auch hier initiativ. Fallweise baut er heute noch Boards. Besonders wichtig ist dabei die Grafik auf der Unterseite. Sein Design ist inspiriert vom Wellenreiten und von Dogtown, einem Viertel in Los Angeles, wo die ersten Skateboarder in den 1960ern leere Schwimmbecken kaperten. Dass die Pools dort rund und bei uns eckig waren, ist eine ebenso einfache, wie logische Erklärung dafür, warum der Skate-Boom hier nie ganz angekommen ist. Eine weitere ist, dass Skaten eben vom Surfen kommt und L.A. dafür geeigneter als Wien ist – die Alte Donau in allen Ehren. Als 1978 die erste Plastikboardwelle nach Wien kam, rollte der 14-Jährige Hans-Peter im Donaupark über das WIG-Gelände, das Überbleibsel der internationalen Gartenschau. Es ging bergab und ein bisserl um die Kurve und das war das Spektakulärste, was man mit den ersten Boards machen konnte. In Oberlaa sah er dann zum ersten Mal, was sonst noch möglich war. Dinge wie „Double kick Flip“ lernte der junge Hans-Peter von anderen Skatern, von denen einzelne heute noch aktiv sind. „Wir haben uns damals alles aus importierten Heften abgeschaut. Laufende Bilder hatten wir ja nicht. Ich wusste gleich: Ich muss in die USA. Nach der Matura hab ich meinen Plattenspieler und mein Fahrrad verkauft bin nach Los Angeles gefahren. “