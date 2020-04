Sex, Lügen und andere Pensionisten-Storys

Und auch nicht mit den täglichen kleinen Schwindeleien, die man sich im Alter leisten kann. So wird etwa davon berichtet, wie es ist, wenn das Alter zur perfekten Ausrede wird – etwa auf dem Amt: „Da sag’ ich dann schon öfter, wie schwer ich mir tu, damit ich keine Nummer ziehen muss. Das hat immer funktioniert“, bekennt eine Pensionistin. Eine andere erzählt, dass sie sich gerne auf Altersbeschwerden ausredet, wenn sie keine Lust auf Gesellschaft hat: „Meine Tochter lädt mich öfter zum Essen ein. Das ist mir aber zu mühsam. Das viele Busfahren – nein, das mag ich nimmer.“

Man gönnt sich und traut sich mehr als früher. Rosa glitzernde Turnpatschen etwa: „Früher hätt ich so was nie angezogen. Jetzt sag ich mir: Was wollt’s ihr von mir?“

Unverblümt und offenherzig wird auch über Dating und Sex gesprochen. („Es hat ja kein Fernsehen gegeben, wir hatten also keine andere Beschäftigung.“) Und über die Frage, was die Anti-Baby-Pille verändert hat: „Ich hab’ sie mein ganzes Leben nicht genommen. Weil ich hab’ gefunden, er soll sich auch anstrengen,“ erzählt eine Seniorin. Eine andere wiederum erinnert sich: „Ich bin mit der Pille aufgegangen wie eine Blunze. Ich hab’ mir gedacht, mein Frauenarzt ist ein Trottel.“ Aber ganz allgemein sei die Pille doch eine gute Erfindung gewesen. „Endlich war der Sex nicht nur zur Vermehrung, sondern auch zum Spaß da.“

