Süßer Schmerz

Und ja, man kann auch mit den Händen „hören“, indem wir den Partner langsam erkunden. Forscher haben erkannt, dass der Körper über zirka 41 erogene Zonen verfügt, die nahezu alle Menschen haben. Bei Frauen sind das, jenseits der Genitalregion, Mund, Nacken, Brüste, Oberschenkelinnenseiten, Hals, der untere Rücken, der Popo und, wie schon erwähnt, die Ohren. Ähnliches gilt für die Männer, dort sind aber noch der Damm und die Hoden so richtig sensationslüstern.

Temperatur spielt ebenfalls eine Rolle – und manche mögen’s heiß. Tatsächlich hat ein gewisser Grad an Hitze einen sehr speziellen Reiz. Deshalb holen sich Paare Kerzen ins Schlafgemach, und das nicht nur zur Weihnachtszeit. Mag sein, dass die Praxis, heißes Wachs auf die Haut zu träufeln, ein bisserl was von BDSM hat – doch längst sind Massagekerzen auch bei Menschen angekommen, die mit Fetisch nix am Hut haben. Doch was tut das Wachs genau, wenn’s richtig angewendet wird? Ganz einfach: Es verursacht eine Sensation namens „süßer Schmerz“ – vorausgesetzt, man verwendet das gute „Zeug“. Also keine Christbaumkerzen und nein, auch keine Grabkerzen (Verbrennungsgefahr!), sondern Körperwachs. Es hat eine spezielle Rezeptur und einen sehr niedrigen Schmelzpunkt – so entstehen warme, ölige Lusttropfen, die einzeln auf dem Körper landen und sich angenehm gleitend verteilen lassen. Wie Massageöl, deshalb heißen sie ja auch Massagekerzen. Dazu dieser Duft! Massagewachs enthält meist ätherische Öle, die bei Hitze ihr wunderbares Aroma entwickeln. Die meisten riechen nicht nach Sauna und Tannenwald, sondern ein bisserl nach Puff, also nach sinnlicher Vanille oder schwerem Moschus. Was auch nicht schaden kann. Und welche Körperzonen eignen sich besonders für Wachsspielchen? Hals und Schultern, weil sich das Wachs von dort gleich wunderbar massierend verteilen lässt. Und die Füße – um von dort, ganz langsam und gleitend Richtung Norden zu wandern. Was „Absolute Wachs-Beginners“ wissen sollten: Irgendwo „hinein“ gehört das Zeugs nicht. Massagewachs ist nämlich kein Gleitgel.