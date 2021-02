Postkoitaler Look: So verändert ein Orgasmus das Aussehen

Lächeln, Leere, Zufriedenheit

Was außerdem am Gesamtausdruck des Gesichts abzulesen ist: dieses Lächeln, diese Leere, diese Zufriedenheit. Nach dem Kommen schauen wir für kurze Momente so aus, als gäbe es keine Einkaufslisten, keine vollen Windeln, kein Bügeleisen, das nach Hemden krächzt. Und niemanden, der was – jetzt, sofort – von uns will. Die Welt scheint still zu stehen – und genauso wirkt auch der Gesichtsausdruck. „Orgasmen bringen Frauen zum Lächeln“, sagte dazu der Fotograf Marcos Alberti, der die Reise zum Orgasmus und die kurze Zeit danach vor Jahren in einem fotografischen Projekt („The O-Project“) festgehalten hatte. „Eine Frau, die nach dem Orgasmus in die Kamera lächelt, ist das, was Menschen sehen wollen. Denn alles, was es braucht, ist von Zeit zu Zeit ein Lächeln“, meinte er in einem Gespräch. Darin liegt jede Menge Charme – und Kraft.

Wohl deshalb kursiert im Netz eine viel zitierte Uralt-Studie des Mediziners David Weeks. Der belegte wissenschaftlich, dass Frauen, die mindestens drei Mal pro Woche einen Orgasmus haben, im Schnitt etwa zehn Jahre jünger aussehen. Also: ans Werk! Abgesehen von der Optik spielt die Akustik eine erhebliche Rolle, was ich an dieser Stelle schon einmal ausführlich erzählt habe. Da berichtete ich von Frank Wildman, einem Feldenkrais-Therapeuten, der sich Gedanken zur post-koitalen Stimme gemacht hat – die sogenannte Wedding-Night-Voice. Diese würde verhaucht und rau klingen und höre man vor allem nach dem Orgasmus. Hübsches Accessoire, das in Kombination mit einem luftig-lässig-derangierten Foto-Look vor allem in Selfie-Videos interessant wirken könnte. Diese Art Stimme – leise, heiser, sehr erotisch – kann man lernen.