Baby, Bärli, Hasi: Wie unsexy kann ein Kosename eigentlich sein?

Erregungsfeucht

Nun aber zurück ins Bett: Was ist da effektiv, was wäre passend? Was also klingt „erregungsfeucht“ – ein Begriff, den ich sehr schätze und aus dem Buch „WonneWorte“ von Klaus Heer stammt. Denn, ja, stimmt – immer nur zu jubilieren „Hans-Peter, ich komme!“ hat dann auch wieder etwas dramatisch Biederes und klingt so, als würde man seit 22 Jahren mit einem Staubsaugervertreter vögeln. Andererseits: Reden ist wichtig, kann ungemein sexy und erotisierend sein. Ein gehauchtes „Baby, ja, Baby“ hat was, dabei kommt es natürlich auch auf das Timbre an. Gequietscht klingt’s eher nach Karotten-Birnen-Brei mit hauchzarten Haferflocken. Das hat etwas verdammt Unerwachsenes. Gehaucht hingegen schwingt flüsternde Hingabe mit – ich ergebe mich. Dir! Schon sehr lustvoll. Freilich kommt’s auch darauf an, in welchem Moment der Kosename ausgesprochen wird – ein guter Begriff, in einen Kuss hineingestöhnt, oder während an den Lippen oder der Haut des Partners geknabbert wird: tadellos! Und sonst? Ich habe es schnell mit einer umfassend-investigativen Kosenamen-Recherche probiert und bin auf einer Webseite namens kosenamen-liste.de gelandet. Altes Hasi, da können Freunde des gehobenen Kosenamens durchaus fündig werden.

„Amorcito“ zum Beispiel – das finde ich äußerst ansprechend und lasziv: „Amorcito, ich will dich!“ Das hat was, vor allem, wenn es entschlossen und im schnurrigem Timbre artikuliert wird. Ähnlich auch: „Mon amour“ ebenso wie „Cherie/Cheri“. Das Französische halt, mais oui! Radikal anders hingegen verhält es sich – umgekehrt – meiner Meinung nach mit Begriffen wie „Blasihasi“ für die Dame. Selbst wenn der Name Programm scheint: Das ist und bleibt absolutes No-Name-Go. Das Pendant zu „Prügel“ oder „Prinz Eisenschwanz“ für ihn. Billig-Verbal-Porno halt. Dann vielleicht doch lieber die Klassiker – wie etwa „Darling“, „Liebling“, gerne auch „Sternenfee“. Für Männer schön ist Cariño. „Cariño, mach’s mir!“ Poetisch, harmonisch und schlicht. Ähnlich wie „Geliebter!“ – ein wunderbarer All-inklusive-Begriff, der Begehren, Bewunderung, Geilheit und ein „Ich will dich!“ ausdrückt. Geht immer.