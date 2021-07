Schurli bis Kibali: Die traurige Todesserie im Tiergarten Schönbrunn

Brillenbären sind wie Menschen. In die Jahre gekommen, brauchen sie in der Früh ein bisserl länger. Wenn es feucht ist, spüren sie die Gelenke. Juan ist ein in die Jahre gekommener Brillenbär. Ein ruhiger, gemütlicher Zeitgenosse. Wenn seine Pflegerin morgens zu ihm ins Gehege kommt, wartet er schon auf sie. Sie sieht ihn an und weiß sofort, wie er drauf ist.Ob er am liebsten im Bett geblieben wäre. Juan, 28, stammt aus Südamerika und gehört zu den ältesten Bewohnern des Tiergartens. Trotz gelegentlicher Zores mit den Gelenken ist er ein gemütlicher Zeitgenosse. Anders als Vladimir, 55, grau und träge. Der Orang-Utan im Spätherbst seines Lebens wurde als Kind in der Wildnis gefangen, lebt seit 1991 in Schönbrunn. Er geht schwer und verträgt die Hitze nicht. Man sieht es ihm an, wie er grantig auf seinem Ast hockt und die Besucher keines Blickes würdigt. Er geht nicht mehr gern raus und lässt sich auch mit Futter nicht bestechen. Als junger Affe war er aufbrausend, ein garstiger Grapscher. Das berühmte „Alphamännchen“. Das Alter hat ihn beruhigt. Notgedrungen. Er hat steife Zehen und geht schlecht. Zu den Seniorinnen im Zoo zählen außerdem Norikerstute Gerti, mit 20 das älteste Tier am Schönbrunner Tirolerhof, und Bibiane, die 19-jährige Braunvieh-Kuh. Gelassen, freundlich, aufgeschlossen wirkten die Damen beim letzten Besuch. Kein Vergleich zu so manchem alten Grantscherm’.