Schräge Berufe: Vom "Sky Guru" bis zum Prothesenentwickler für Delphine

Da wird vielleicht ein alter Bubentraum wahr: Jeden Tag, wenn die Grand Canyon Railway in Arizona vom Canyon zurück in die Stadt Williams fährt, wird der Zug von Zugräubern überfallen und angehalten. In richtiger Western-Manier versetzen sie die Fahrgäste in Angst und Schrecken. Doch ihr Schicksal ereilt sie in Form des Sheriffs. Bevor sie "eingesperrt" werden, gehen sich aber noch Fotos mit den Fahrgästen aus.