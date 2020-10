Samu Haber über Depressionen: „Nichts, wofür man sich schämen muss“

Vorreiter. Nach außen sind sie reich und schön, innerlich kämpfen sie oft mit ihren Dämonen. Was in Hollywood schon länger üblich ist, schwappt nun auch nach Europa: Prominente verarbeiten ihre seelischen Krisen in Buchform und tragen zur Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen bei. „Ich war antriebslos, konnte an nichts mehr Freude finden, war traurig und weinte sehr viel“, schreibt etwa Cathy Hummels, Influencerin und Ehefrau von Mats Hummels, in ihrem Buch „Mein Umweg zum Glück“, das Ende September erschienen ist. Psychotherapie und Medikamente hätten ihr durch diese Zeit geholfen, heute habe sie keine Angst mehr vor der Depression. Auch Paul Pizzera legte diesen Herbst einen autobiografischen Roman vor, der die Wichtigkeit von seelischer Gesundheit unterstreichen soll. „Der hippokratische Neid“ handelt von einer Psychotherapiesitzung und ist von Pizzeras eigener Krise vor fünf Jahren inspiriert. Sein Therapeut habe ihm damals die richtigen Fragen gestellt und so aus seinem Loch geholfen. Seine Botschaft: Niemand muss sich dafür schämen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen.