Psychologin Stetina: „Computerspiele sind ein Rückzugsraum“

Umgang lernen

Wichtig sei es daher, den Kindern schon früh einen bewussten Umgang mit Computer oder Handy beizubringen: „Ich bin kein Fan von Screentime, also der erlaubten Bildschirmzeit. Es kommt darauf an, was Kinder mit dieser Zeit machen. Und wenn sie bei Spielen im Team arbeiten und sogar die anderen anleiten, ist das ein Lerneffekt. Auch die Zeit auf YouTube muss nicht sinnlos sein. Es gibt eine Menge positiver Dinge im Netz – aber das muss man lernen“, so Stetina.

Früh übt sich

Auch A1-Chef Thomas Arnoldner betont, dass man Kindern den Umgang mit der digitalen Welt beibringen sollte. „Es muss nicht jedes Kind zum Programmierer werden, aber bei unseren Workshops lernen Kinder, wie Computer und Programme grundsätzlich funktionieren und aufgebaut sind. Solche digitalen Kompetenzen müssen Lehrer, Eltern und andere den Kindern gemeinsam vermitteln, so wie Rechnen und gute Manieren.“

Bei seinen beiden kleinen Kindern achtet Arnoldner darauf, welche Apps sie nutzen, und wählt gemeinsame Spiele aus. „Als ich jung war, habe ich viel am Computer gespielt – und es hat mir nicht geschadet.“