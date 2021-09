Preise für besonders erfolgreiche Hunde auf Instagram verliehen

Im Beisein von Hunderten Vierbeinern sind in Köln besonders erfolgreiche Hunde-Profile aus sozialen Netzwerken mit den sogenannten "German Petfluencer Awards" ausgezeichnet worden. In der Hauptkategorie setzte sich am Sonntag der Account „@verpinscht“ durch, der bei Instagram rund 111.000 Fans hat und sich um die drei Hunde Mojo, Rana und Mateo dreht.