Aber geschlechtssensible Erziehung ist nicht einfach, weiß Autorin Bettina Baláka. Sie warnt davor, Mädchen Autos und Buben Puppen aufzuzwingen und erinnert sich an ihren eigenen, erbitterten Kampf um eine Barbie. Wichtig sei, Kindern ein gutes Rollenvorbild zu sein.

In ihrer Geschichte „Mädchentag“ für das Stadt-Wien-Gratisbuch griff sie Erziehung aus Teenager-Sicht auf: „Meine Tochter hat sich aufgeregt, dass die Mädchen in technische Berufe hineinschnuppern sollen, aber die Burschen nicht in Sozialberufe. Das sei äußerst diskriminierend.“

Sehen Sie hier das ganze Interview mit Autorin Bettina Baláka: